Доходность СберНПФ достигла 10,24% годовых

СберНПФ в 2023 году заработал для своих клиентов 10,24% годовых по договорам об обязательном пенсионном страховании (ОПС), сообщает пресс-служба Сбера.

Для индивидуальных пенсионных планов доходность составила 10,97%, для корпоративных пенсионных программ ― 10,71%.

«С учетом сохраняющейся волатильности на рынках фонд сформировал сбалансированный портфель и увеличил долю облигаций, удерживаемых до погашения», — отметил генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий.

Он добавил, что такие бумаги не подвержены рыночной переоценке при изменении ставок.

Всего по итогам 2023 года количество пенсионных договоров в СберНПФ составило 10,6 млн.