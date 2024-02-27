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Доходность СберНПФ достигла 10,24% годовых

СберНПФ заключил 10,6 млн пенсионных договоров по итогам 2023 года

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Unsplash

СберНПФ в 2023 году заработал для своих клиентов 10,24% годовых по договорам об обязательном пенсионном страховании (ОПС), сообщает пресс-служба Сбера.

Для индивидуальных пенсионных планов доходность составила 10,97%, для корпоративных пенсионных программ ― 10,71%.

«С учетом сохраняющейся волатильности на рынках фонд сформировал сбалансированный портфель и увеличил долю облигаций, удерживаемых до погашения», — отметил генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий.

Он добавил, что такие бумаги не подвержены рыночной переоценке при изменении ставок.

Всего по итогам 2023 года количество пенсионных договоров в СберНПФ составило 10,6 млн.

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