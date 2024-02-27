Россиянам рассказали, будут ли принимать карты «Мир» за рубежом

Все договоренности, которые Национальная система платежных карт (оператор платежной системы «Мир») заключила с зарубежными платежными системами и банками, могут быть подвергнуты пересмотру в свете новых санкций США. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал председатель комиссии по финансовой безопасности Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов.

«Все, что что сделала НСПК за рубежом, договорившись с несколькими десятками стран о приеме своих карт «Мир», может быть подвергнуто пересмотру. Нет единого подхода во всех этих проектах: где-то принимают карты отдельные банки, где-то решения приняты на основе национальных банков-регуляторов, и все это также может быть подвергнуто пересмотру — я имею в виду прием карт «Мир»», — сказал Аитов.

По его словам, у зарубежных компаний есть риски продолжения работы с НСПК, это может повлечь санкции для любого контрагента.

«Многомерность любому прогнозу придает тот факт, что карта «Мир» может быть и кообрендинговой: скажем, Мир-UnionPay. Что касается Белоруссии, я думаю, что пока особых изменений в этой части не будет, то есть пополнить белорусскую карту россияне смогут. Другое дело, что сами белорусские банки, обслуживающие транзакции «Мир», тоже могут оказаться под угрозой», — отметил Аитов.

В целом особенно эмоционально реагировать на новые санкции не нужно: можно ездить за границу и с наличными деньгами или с картами дружественных стран, которые пока еще доступны для россиян, заключил эксперт.

Оператора российской платежной системы «Мир» 23 февраля 2024 года внесли в обновленный санкционный список США. Всего под ограничения, приуроченные ко второй годовщине начала СВО на Украине, попали «более 500 целей». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт рассказал, чем чревато попадание платежной системы «Мир» под санкции США.