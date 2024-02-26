ЦБ разрешит банкам досрочно забирать средства с депозитов

Кредитные организации с 4 марта получат возможность досрочно возвращать средства, размещенные на депозитах в Банке России по итогам аукционов на срок более одного дня. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению Центробанка, на досрочно возвращаемую сумму депозита будут начислять проценты, которые равны ставке по депозитным операциям овернайт, применявшейся в день, за который начисляются проценты.

В настоящее время кредитным организациям необходимо заключить с регулятором дополнительное соглашение.

До этого финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прогнозировал, что спрос россиян на долгосрочные вклады в случае отмены налога на них будет расти в среднем на 2-3% ежегодно.

13 февраля газета «Коммерсантъ» писала, что в России с начала 2024 года стали существенно меньше открываться новые индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Отмечалось, что снижение интереса к индивидуальным инвестиционным счетам может быть связано как с общим охлаждением инвесторов к фондовому рынку, возникшему на фоне высоких ставок по депозитам, так и с появлением новой формы ИИС взамен ранее действующих двух вариантов счетов.

Ранее Центробанк сохранил ключевую ставку в 16%.