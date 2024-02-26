Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

ЦБ разрешит банкам досрочно забирать средства с депозитов

Банки России с 4 марта смогут досрочно забирать средства с депозитов ЦБ

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

Кредитные организации с 4 марта получат возможность досрочно возвращать средства, размещенные на депозитах в Банке России по итогам аукционов на срок более одного дня. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению Центробанка, на досрочно возвращаемую сумму депозита будут начислять проценты, которые равны ставке по депозитным операциям овернайт, применявшейся в день, за который начисляются проценты.

В настоящее время кредитным организациям необходимо заключить с регулятором дополнительное соглашение.

До этого финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прогнозировал, что спрос россиян на долгосрочные вклады в случае отмены налога на них будет расти в среднем на 2-3% ежегодно.

13 февраля газета «Коммерсантъ» писала, что в России с начала 2024 года стали существенно меньше открываться новые индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Отмечалось, что снижение интереса к индивидуальным инвестиционным счетам может быть связано как с общим охлаждением инвесторов к фондовому рынку, возникшему на фоне высоких ставок по депозитам, так и с появлением новой формы ИИС взамен ранее действующих двух вариантов счетов.

Ранее Центробанк сохранил ключевую ставку в 16%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами