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В Qiwi прокомментировали отзыв лицензии у КИВИ банка

В Qiwi заявили, что у КИВИ банка не было признаков банкротства

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Кирилл Зыков/РИА Новости

В международной группе Qiwi усомнились в том, что у бывшего актива будут средства после ликвидации лишившегося лицензии КИВИ банка. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В Qiwi заявили, что оставшийся после ликвидации капитал КИВИ банка, который на конец 2023 года составлял 25 млрд рублей, будет передан российскому юридическому лицу АО «Киви».

«Нет никакой определенности в том, как события будут развиваться дальше, сколько времени займет ликвидация и будут ли в принципе какие-либо средства доступны АО «Киви» после ликвидации [банка]», — сказали в группе.

Там также отметили, что у КИВИ банка не было признаков банкротства.

21 февраля Центробанк России лишил КИВИ банк лицензии из-за серьезных нарушений, что привело к немедленной остановке работы его платежной системы Contact. 22 февраля Банк России исключил КИВИ банк и его платежную систему Contact из реестра операторов платежных систем.

В январе стало известно, что Qiwi завершила процесс продажи российского бизнеса, выполнив сделку по продаже активов в России.

Ранее экономист дал совет владельцам киви-кошельков.

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