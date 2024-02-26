Стоимость биткоина превысила $53 тысячи

Стоимость биткоина в ходе торгов поднялась до $53,145 тыс., ее рост составил 3,16%. Это следует из данных площадки Coindesk.

По состоянию на 19:30 мск эта криптовалюта ускорила рост до $53,348 тыс. (+3,58%)

Стоимость биткоина превысила $53 тыс. впервые с 3 декабря 2021 года, уточняет RT.

В феврале заместитель председателя Банка России Ольга Полякова заявила, что регулятор по-прежнему не рассматривает криптовалюты как средство платежа на территории РФ.

При этом, по ее словам, Центробанк считает, что инвестирование в криптовалюту возможно.

До этого глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что рынок криптовалют непредсказуем, и призвал вкладываться в отечественные цифровые финансовые активы. Он отметил, что сам скептически относится к биткоину, но сейчас многие, в том числе в России, работают на этом рынке. Депутат обратил внимание на рост цены криптовалюты из-за напряженной ситуации на американском рынке. По его словам, при угрозе кризиса инвесторы начинают искать альтернативные активы, куда можно вложить сбережения, и тогда биткоин оказывается привлекательной валютой.

Ранее криптоэксперт рассказал россиянам, когда лучше покупать биткоин.