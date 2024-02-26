Стало известно о мошеннических сайтах-двойниках КИВИ банка

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в своем Telegram-канале предостерегло клиентов КИВИ банка от использования поддельных сайтов.

Агентство отметило, что в связи с отзывом лицензии, сайт банка заблокирован.

«В настоящее время в сети Интернет появляется большое число сайтов-двойников КИВИ банка и иных сервисов, которые за вознаграждение предлагают вывести средства из кредитной организации», — сказано в сообщении.

Отмечается, что все данные сайты мошеннические и занимаются сбором средств доверчивых граждан.

26 февраля АСВ сообщило, что КИВИ банк, по предварительным данным, имеет достаточно активов для расчетов со всеми кредиторами. АСВ выявило у организации порядка 9,3 миллиона электронных кошельков пользователей с общей суммой средств 4,4 миллиарда рублей. 21 февраля Центробанк России отозвал лицензию у КИВИ банка из-за многочисленных нарушений.

Ранее отзыв лицензии у КИВИ банка привел к сбоям платежей в РФ.