Россияне стали чаще покупать чеснок

С 1 января по 20 февраля 2024 года число покупок россиянами чеснока выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек на чеснок за год увеличился на 51%, до 281 рубля. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе ресурса «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД».

Имбирь покупали на 11% чаще, средний чек на него за год повысился на 18% и составил 288 рублей. Число покупок лимонов выросло на 7% за год, а средний чек на них — на 18% (139 рублей).

Эксперты «Чек Индекса» отметили, что спрос на эти продукты для профилактики простудных заболеваний зависит не только от эпидемиологической обстановки в стране, но и погодных условий.

«В текущем сезоне дополнительным фактором более высокого уровня покупок послужило частое колебание температур в центральной части страны. Покупатели, особенно старшее поколение, в такой обстановке предусмотрительно стремятся обезопасить себя от рисков простудных заболеваний», — отметили в пресс-службе ресурса.

Заметный рост среднего чека по продовольственным категориям эксперты связали в том числе с увеличением потребительских трат россиян в FMCG-секторе (Fast-Moving Consumer Goods — товары повседневного спроса) в январе текущего года.

«Чек Индекс» провел исследование в конце февраля 2024 года.

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