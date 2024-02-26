В Госдуме заявили, что место умершего Ротшильда займет другой

Британский финансист Джейкоб Ротшильд, скончавшийся в понедельник, был «заказчиком американской государственности», которая влияла на весь мир. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Он отметил, что сила Ротшильдов заключается в передаче по наследству всех активов и власти.

«Надо понимать место Ротшильда, Рокфеллера, Моргана и всей вот этой группы – это американские олигархи, которые являются заказчиками американской государственности и, исходя из принципа конкуренции наций, определяют вообще политику американского государства, которая, как мы знаем уже, является моделью однополярного мира, то есть фактически влияет на все государства в мире. И их сила заключается в том, что они по наследству передают эту власть. Поскольку по наследству передаются активы огромных масштабов, в данном случае олигархические активы, то, соответственно, по наследству передается власть, связанная с этими активами – депутаты, президенты, министры, институты, фонды – все то, что завязано в целом на механизме наследственного финансирования. Фактически это такая наследственная аристократия американского однополярного мира», — сказал он.

По словам Федорова, после смерти главы лондонской ветви Ротшильдов его место «автоматически» займет наследник, который продолжит вести дела «в конфликте с Россией».

«Смерть одного из видных деятелей политбюро американской государственности, стоящей над президентом США и всеми другими, — это важный фактор. Понятно, что это место автоматически займет какой-то его наследник, определенный правилами американского наследственного права и самими главами этих семейств. То, что он ведет дело в конфликте с Россией – это логично. Так и должно было быть, это конкуренция наций. Это не какой-то личный выбор их, это вытекающий из принципа конкуренции наций способ существования, способ жизни и способ борьбы. Поэтому ничего хорошего от наследника мы не ждем. Просто мы должны понимать, что в этой конкурентной борьбе мы должны выигрывать, то есть быть сильными, быть на позициях закона и права и отстаивать свои интересы в конкурентной борьбе, которая каждую секунду каждый день», — добавил он.

В понедельник таблоид The Sun сообщил, что британский финансист Джейкоб Ротшильд, важная фигура в династии, умер в возрасте 87 лет. Он был главой лондонской ветви Ротшильдов c 1990 года. Отмечается, что Джейкоб Ротшильд будет похоронен в соответствии с еврейским обычаем на небольшой семейной церемонии, ему установят мемориал.

Среди прочего, Ротшильд занимался благотворительностью в Великобритании. Также до 2008 года он был попечителем Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

Ранее в Британии умер старейший член династии Ротшильдов.