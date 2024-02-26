Оценены активы КИВИ банка для расчетов с кредиторами

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило, что КИВИ банк, по предварительным данным, имеет достаточно активов для расчетов со всеми кредиторами. Об этом говорится в Telegram-канале ACВ.

«По предварительной информации, в кредитной организации достаточно активов для расчетов со всеми кредиторами, в том числе с владельцами электронных кошельков», — сказано в сообщении.

АСВ выявило у организации порядка 9,3 миллиона электронных кошельков пользователей с общей суммой средств 4,4 миллиарда рублей.

На анонимных кошельках (с лимитом до 15 тысяч рублей) находится порядка 277 миллионов рублей, всего таких кошельков в системе – 1,3 миллиона штук.

21 февраля, Центробанк России отозвал лицензию у КИВИ банка из-за многочисленных нарушений. Почти сразу после этого его платежная система Contact перестала работать. Банк России 22 февраля удалил КИВИ банк и его платежную систему Contact из реестра операторов платежных систем.

Ранее отзыв лицензии у КИВИ банка привел к сбоям платежей в РФ.