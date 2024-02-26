Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В МИД Китая охарактеризовали торгово-экономическое сотрудничество с РФ

МИД КНР: сотрудничество Пекина и Москвы не направлено против третьих стран

close
100%
Andy Wong/AP

Торгово-экономическое сотрудничество между РФ и КНР не направлено против других государств. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель китайского министерства иностранных дел Мао Нин, передает ТАСС.

Во время мероприятия корреспонденты попросили дипломата прокомментировать санкции США против нескольких компаний из КНР. Речь идет о рестрикциях, введенных под предлогом связей этих организаций с РФ.

«Нормальное торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против третьих стран и не может быть подвергнуто влиянию других государств», — отметила Мао Нин.

Она добавила, что Пекин решительно выступает против введения незаконных и односторонних ограничений. При этом власти КНР намерены принять необходимые меры, чтобы защитить права и интересы местных компаний.

23 февраля министерство торговли США ввело санкции в отношении 93 российских и иностранных компаний, включая восемь китайских организаций. В ведомстве уточнили, что приняли такое решение в связи с «оказанием этими предприятиями существенной помощи Вооруженным силам или военно-промышленному комплексу РФ».

Ранее Пекин обвинил Вашингтон в попытках запугать китайские компании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами