В МИД Китая охарактеризовали торгово-экономическое сотрудничество с РФ

Торгово-экономическое сотрудничество между РФ и КНР не направлено против других государств. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель китайского министерства иностранных дел Мао Нин, передает ТАСС.

Во время мероприятия корреспонденты попросили дипломата прокомментировать санкции США против нескольких компаний из КНР. Речь идет о рестрикциях, введенных под предлогом связей этих организаций с РФ.

«Нормальное торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против третьих стран и не может быть подвергнуто влиянию других государств», — отметила Мао Нин.

Она добавила, что Пекин решительно выступает против введения незаконных и односторонних ограничений. При этом власти КНР намерены принять необходимые меры, чтобы защитить права и интересы местных компаний.

23 февраля министерство торговли США ввело санкции в отношении 93 российских и иностранных компаний, включая восемь китайских организаций. В ведомстве уточнили, что приняли такое решение в связи с «оказанием этими предприятиями существенной помощи Вооруженным силам или военно-промышленному комплексу РФ».

Ранее Пекин обвинил Вашингтон в попытках запугать китайские компании.