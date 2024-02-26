Минэкономики выступило против запрета «недружественных» коллекторов

Минэкономразвития России предложило проект указа Минюста, которым предлагается запретить «недружественным» коллекторам работать с российскими должниками. Об этом пишет РБК.

В министерстве считают, что коллекторам, банкам и микрофинансовым организациям, имеющим связи с недружественными странами, не стоит полностью запрещать работать в стране.

«Компромиссное решение по данному нормативно-правовому акту может быть выработано в рамках согласительных процедур и с учетом позиций иных заинтересованных ведомств», — сказал изданию представитель Минэкономики.

По мнению ведомства, предлагаемое новое регулирование будет приводить к ограничению прав юрлиц с иностранным участием (например, банков) как кредиторов, которые будут вынуждены продавать проблемные долги коллекторам, которых запрет не затронет.

В пояснительной записке к документу говорится, что на «коллекторов-иностранцев» приходится «значительный объем отрасли», и они продолжают работать в России, «несмотря на санкционное давление».

1 февраля в России впервые завели дело за нарушения при возврате долга коллекторами.

Ранее российские коллекторы получили право использовать роботов при взыскании долгов.