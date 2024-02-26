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Стала известна средняя реальная ставка по кредиту в России

РИА Новости: средняя ставка по кредиту в РФ превышает 40% с учетом всех опций

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Несмотря на требования ЦБ полностью раскрывать условия по займам, многие банки продолжают скрывать от клиентов данные о полной стоимости кредита (ПСК). Об этом пишет РИА Новости.

Как отмечают эксперты, опрошенные изданием, фактическая стоимость займов в среднем на 1,5-3% выше официально объявленной ставки.

С 21 января финансовые организации должны указывать ПСК наравне с процентной ставкой в рекламных материалах и на сайтах, однако на практике многие банки пренебрегают этим требованием. Некоторые вовсе убрали упоминание ставок, оставив лишь данные о предполагаемом размере месячного платежа по кредиту.

Помимо процентов за пользование денежными средствами, в ПСК входят все сопутствующие расходы клиента — выпуск карты, комиссии, обязательные страховки. Их наличие делает реальную стоимость займа выше озвученной ставки.

Несмотря на риск штрафов от регулятора в 800 тысяч рублей, многие банки предпочитают продолжать вводить клиентов в заблуждение. По оценкам аналитиков, средняя ПСК по кредитам в России сейчас превышает 40%, пишет агентство.

Эксперты констатируют, что публикация полной стоимости вряд ли отпугнет потенциальных заемщиков. Граждане зачастую берут кредиты даже на невыгодных условиях, поскольку альтернативных вариантов получения средств у них может не быть.

До этого экономист назвала главную причину рекордных долгов россиян.

Ранее ЦБ рассказал о процедуре подачи самозапрета на кредиты.

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