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Стало известно, сколько россияне потратят на подарки к 8 Марта

Moneyman: две трети опрошенных россиян потратят не более 5 тыс. рублей к 8 Марта

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Две трети — 67% — опрошенных россиян планируют потратить не более 5 тыс. рублей на подарки к 8 Марта. Это следует из опроса онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman, результаты которого есть у «Газеты.Ru».

Сумму в диапазоне 5-10 тыс. рублей назвали 24% респондентов. Свыше 10 тыс. рублей — 9%.

При этом женщины чаще мужчин поддерживают идею, что подарок по случаю 8 марта должен быть сюрпризом — среди них этого мнения придерживаются 72%. Среди мужчин — 65%. Также среди женщин абсолютное большинство (84%) собрались самим дарить подарки родственникам, знакомым женского пола.

Проведение праздника в домашней обстановке назвали оптимальным вариантом 66% респондентов. Остальные суммарно 34% так не считают или затруднились ответить.

Каким-либо образом праздновать 8 марта не с родными — с коллективом на работе, учебе — планируют 44% опрошенных. Не собираются этого делать 53%. Остальные 3% затруднились с ответом.

«8 марта не для всех ассоциируется сугубо с женским праздником и праздником вообще. Для кого-то это один из символов прихода весны в целом, для кого-то просто длинные выходные, когда можно заняться своими делами или отдохнуть», — отметили в пресс-службе Moneyman.

Опрос проводился в период с 12 по 19 февраля 2024 года. В нем приняли участие 1 500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих по всей России и планирующих отмечать 8 Марта.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что половина опрошенных россиян захотели получить деньги на 23 февраля.

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