В Польше неизвестные высыпали 160 тонн украинского зерна на землю

В Польше неизвестные лица, выступающие против украинского экспорта агропродукции в Европу высыпали на землю украинское зерно из железнодорожных вагонов. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По данным издания, инцидент произошел в Куявско-Поморском воеводстве, которое расположено западнее Варшавы, достаточно далеко от границы с Украиной.

«Судя по кадрам, опорожнили целый состав с кукурузой», — пишут журналисты.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что в общей сложности неизвестные высыпали из вагонов 160 тонн украинского зерна..

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20 февраля фермеры Польши высыпали на железную дорогу на границе два вагона зерен кукурузы.

Протесты польских фермеров возобновились с конца января, когда они перекрыли автостраду, ведущую с Украины в Варшаву, с помощью сотен тракторов. Конфликт усилился после того, как польские фермеры начали атаковать украинские фуры с зерном.

Ранее в Польше заявили, что не против выхода страны из ЕС.