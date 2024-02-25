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Цены на отдых в Турции могут снизиться для россиян в несколько раз

В Турции рассчитывают вернуть поток российских туристов за счет скидок

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Depositphotos

В 2024 году у россиян может появиться возможность отдохнуть в Турции в несколько раз дешевле. Об этом сообщает Telegram-канал Mash .

Уже сейчас турецкие отельеры предлагают скидку в 20% на размещение. Однако окончательные цены на отдых в Турции для россиян будут объявлены в апреле после переговоров властей двух стран.

По прогнозам экспертов, снижение может составить от 30 до 50% по сравнению с 2022 годом. Например, если в прошлом году восьмидневный тур стоил €1064 на человека, то теперь его можно будет купить за €703 после скидки в 20%.

Это связано с тем, что Турция заинтересована вернуть поток российских туристов, который из-за санкций и ограничений авиасообщения резко сократился. Уже сейчас отмечается рост раннего бронирования поездок россиян в эту страну в три раза.

В то же время соседний Египет, наоборот, повысил цены на отдых для россиян. Теперь тур на курорты Красного моря обойдется минимум в $1600 с человека.

До этого стало известно, что россияне заняли третье место по количеству туристических посещений Таиланда.

Ранее Грузия получила рекордные доходы от туризма.

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