Эксперты объяснили, почему россияне продолжают копить доллары

Несмотря на риски, россияне продолжают держать сбережения в долларах и другой иностранной валюте. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным ЦБ, в январе 2024 года объем валюты в домохозяйствах вырос до 8,7 трлн рублей по сравнению с 6,9 трлн годом ранее.

Эксперты объясняют сохраняющийся спрос на доллар его стабильным положением на мировой арене. Кроме того, граждане видят в американской валюте надежную защиту от инфляции и резких колебаний курса рубля.

«Опасаясь обесценивания сбережений из-за высокой инфляции в России, люди предпочитают хранить деньги в твердой валюте вроде доллара или евро, — поясняет аналитик Александр Потавин. — При этом многие недооценивают риски, связанные с такими вложениями».

При этом отмечается тенденция к снижению объемов наличной иностранной валюты в хозяйствах. В частности, в 2023 году этот показатель уменьшился на 81,6 млрд рублей.

В то же время безналичную валюту россияне активно скупают. По данным опроса банка «Русский стандарт», в январе 2024 года граждане на 52% чаще покупали безналичный доллар, нежели продавали его.

Эксперты объясняют эту тенденцию тем, что безналичную валюту можно инвестировать в различные финансовые инструменты и получать стабильный доход.

Вместе с тем специалисты предупреждают владельцев валютных счетов и наличных средств о потенциальных рисках.

«Существует угроза заморозки долларовых активов в случае введения очередного пакета санкций против России. Кроме того, резкие скачки курса могут принести убытки держателям валюты», — подчеркивает партнер инвестиционной компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры».

До этого стало известно, где в России живут самые финансово грамотные граждане.

Ранее рублю предрекли скорое восстановление.