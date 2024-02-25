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Миллиардер Рэтклифф обвинил ЕС в потере инвестиций

Миллиардер Джим Рэтклифф заявил, что бюрократия в ЕС отпугивает инвесторов

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Yves Herman/Reuters

Британский миллиардер Джим Рэтклифф обвинил бюрократию Евросоюза в том, что она отпугивает инвесторов и заставляет компании вкладывать средства за пределами блока. Об этом пишет Financical Times.

Рэтклифф, который является главой нефтехимической группы Ineos, в интервью изданию признался, что не стал бы инвестировать €4 млрд в Бельгию, если бы знал заранее о бюрократических барьерах.

По его словам, «зеленая сделка» ЕС, призванная декарбонизировать экономику блока, должна также учитывать важность поддержки промышленности.

«Вы пойдете в Америку, Китай или на Ближний Восток, чтобы построить там новые мощности, если в Европе это настолько сложно», — заявил Рэтклифф.

Ineos 4 года назад объявила о планах инвестировать €4 млрд в строительство нового нефтехимического завода в Бельгии. Однако проект столкнулся с многочисленными разрешительными и правовыми проблемами.

«К сожалению, получение разрешений было кошмаром... Это явно не стимулирует других инвестировать в Европу», — констатировал бизнесмен.

До этого один из крупнейших нефтяников передумал инвестировать в Европу.

Ранее в Германии заявили о потере доверия работодателей к правительству.

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