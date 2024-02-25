В России участились межрегиональные сделки по недвижимости

Россияне стали активно покупать недвижимость в других регионах страны, из-за этого начала развиваться внутренняя миграция населения. Об этом в беседе с Ura.ru сообщил президент Международной академии ипотеки и недвижимости, вице-президент Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Горский.

Он отметил, что, например, в Петербурге около 30% всех сделок с недвижимостью являются межрегиональными.

«В Калининграде их количество доходит до 60%. Москва, Екатеринбург, Казань — почти все города-миллионники имеют полосы притяжения», — сказал Горский.

По его словам, в Северную столицу в основном приезжают из «богатого севера» (Якутии, Коми, Мурманска, Ханты-Мансийска, Архангельска, Салехарда) и юга (Краснодара, Сочи, Новороссийска).

«В Казань едет население из небольших городов, в Екатеринбург — Сибирь. Калининград очень любят люди из Омска, из Хабаровска», — добавил эксперт.

До этого сообщалось, что спрос на вторичное жилье в России относительно января 2023 года упал на 29%.

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