Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Драги призвал ЕС найти деньги на инвестиции

Экс-председатель ЕЦБ Драги заявил, что ЕС нужны инвестиции

close
100%
Vincent Kessler/Reuters

Евросоюз обязан оперативно найти средства для масштабные инвестиции, чтобы определить свое место в условиях резкого изменения мирового порядка. Об этом заявил экс-председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, передает Bloomberg.

Он счел «фундаментальными» те изменения, которые произошли за последние несколько лет в мировом экономическом порядке. Драги предрек, что перемены могут иметь «самые различные последствия».

»<…> и нам ясно: нужно инвестировать колоссальные суммы в Европе за сравнительно короткий промежуток времени», — отметил экс-председатель банка.

Драги заявлял, что в условиях все более враждебного окружения европейцам необходимо развивать свое экономическое пространство. Он обратил внимание, что хочет обсудить с министрами способы найти средства для нужных инвестиций, в том числе за счет более активного использования частных сбережений.

Ранее Дерипаска рассказал о возможном будущем российской экономики через пять лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами