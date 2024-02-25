Драги призвал ЕС найти деньги на инвестиции

Евросоюз обязан оперативно найти средства для масштабные инвестиции, чтобы определить свое место в условиях резкого изменения мирового порядка. Об этом заявил экс-председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, передает Bloomberg.

Он счел «фундаментальными» те изменения, которые произошли за последние несколько лет в мировом экономическом порядке. Драги предрек, что перемены могут иметь «самые различные последствия».

»<…> и нам ясно: нужно инвестировать колоссальные суммы в Европе за сравнительно короткий промежуток времени», — отметил экс-председатель банка.

Драги заявлял, что в условиях все более враждебного окружения европейцам необходимо развивать свое экономическое пространство. Он обратил внимание, что хочет обсудить с министрами способы найти средства для нужных инвестиций, в том числе за счет более активного использования частных сбережений.

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