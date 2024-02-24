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Рыночная стоимость Nvidia впервые превысила $2 трлн

Reuters: капитализация Nvidia впервые поднялась выше отметки в $2 трлн

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Global Look Press

Рыночная стоимость Nvidia на торгах в пятницу впервые преодолела отметку в $2 трлн. Об этом пишет Reuters.

Драйвером роста послужил очередной позитивный прогноз доходов от производителя микросхем, который был опубликован 22 февраля. На новостях капитализация Nvidia в четверг взлетела на $277 млрд, что стало самым крупным однодневным приростом за всю историю Уолл-стрит.

При этом отметку в $1 трлн компания прошла всего восемь месяцев назад. На достижение нового рубежа у Nvidia ушло более чем в два раза меньше времени, чем у Apple и Microsoft.

До этого Nvidia вошла в тройку самых дорогих компаний США по капитализации, обогнав Alphabet.

На прошлой неделе американский индекс широкого рынка S&P 500 впервые в истории закрылся выше 5 тыс. пунктов. С конца октября 2023 года индикатор прибавил 20%.

Ранее аналитики Bank of America заявили, что акции «великолепной семерки» американских бигтехов находятся в пузыре, который скоро лопнет.

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