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Россияне стали реже ездить в Турцию

Турпоток из России в Турцию за январь упал почти на 18%

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Shadati/Global Look Press

Турцию в январе посетило на 17,6% меньше туристов из России, чем годом ранее, пишет РИА Новости со ссылкой на статистику министерства туризма республики.

За прошлый месяц страну посетило 230 579 россиян. Для сравнения: по итогам января 2023 года значение составило 279 818 граждан РФ. Всего за период Турция приняла свыше 2 млн гостей из-за рубежа.

Несмотря на сокращение турпотока, россияне остаются лидерами среди иностранцев, посетивших Турцию в январе. Доля граждан РФ превысила 11%. Также высоким спросом направление пользовалось среди жителей Ирана, Болгарии, Германии и Грузии.

Ранее россиянам рассказали, куда дешевле всего поехать на февральские и мартовские праздники.

Накануне аналитик предупредил о росте цен на отдых на море в 2024 году.

До этого Россия вошла в топ-3 по количеству приезжающих в Таиланд туристов.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще ездить в Узбекистан.

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