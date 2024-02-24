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Аналитик предсказал поведение рубля после 24 февраля

Аналитик Антонов: на исходе зимы рублю предстоит пройти пик налогового периода

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В конце января рубль окунется в пик налогового периода. Не факт, что этот процесс на этот раз окажется благополучным, заявил в беседе с агентством «Прайм» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Несколько месяцев назад экспортеры столкнулись с сокращением валютной выручки. В результате на внутренний рынок РФ стало поступать меньше валюты. Это, в свою очередь, расстраивает импортеров, которым не хватает долларов и евро для реализации своих задач, отметил экономист.

Поддержку национальной валюте оказывает жесткая денежно-кредитная политика Банка России, однако это долгосрочный фактор, который учитывается в ценах. Налоговый период — точечный, подчеркнул Антонов.

Кроме того, после 24 февраля станут понятны все нюансы новых санкционных ограничений, которые ввели страны Запада.

Сейчас для рубля формируется сложная перспектива. Однако в начале весны он с ней точно справится, заключил финансист.

24 февраля Австралия ввела новые ограничения против российских граждан и компаний.

Ранее в США оценили новые антироссийские санкции, введенные Белым домом.

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