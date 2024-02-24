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Глава ВТБ назвал беспочвенными обвинения США в обходе санкций

Глава ВТБ Костин назвал беспочвенными обвинения США в обходе санкций

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Алексей Никольский/РИА Новости

Глава ВТБ Андрей Костин назвал беспочвенными обвинения властей США в нарушении им санкционного режима. Его слова приводит ТАСС.

«Я никогда не нарушал никакое, в том числе американское законодательство, не обходил никакие санкции и всех своих партнеров призываю не искать и не придумывать никаких путей обхода», — сказал Костин.

По его словам, своих партнеров он призывает «строить другой мир», независимый от давления Вашингтона.

Ранее Министерство финансов США обвинило Костина в отмывании денег и нарушении санкций. Также Соединенные Штаты арестовали двух человек за возможное содействие Костину в обходе санкций.

23 февраля президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон ввел более 500 новых санкций против Москвы. Глава государства отметил, что рестрикции нацелены на российские оборонно-промышленный комплекс (ОПК) и финансовый сектор. Также США продолжают попытки сократить энергетические доходы РФ, уточнил глава Белого дома.

Ранее Костин предложил запретить западным компаниям продавать свои активы в России.

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