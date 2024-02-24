Аналитик назвал альтернативу поставкам газа в Европу через Украину

Замглавы Института национальной энергетики, главный редактор ИнфоТЭК Александр Фролов заявил, что после окончания контракта на украинский транзит газа в 2024 году возможен переход на аукционную систему. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам Фролова, нельзя также исключать полного перекрытия трубопровода, но такой сценарий является «планом Б», если договориться не удастся. При этом краткосрочное прекращение поставок не нанесет сильного ущерба, а полная остановка транзита приведет к ухудшению снабжения газом местного населения из-за технических особенностей.

Аналитик считает, что с самим трубопроводом также возможны проблемы, поскольку он уже не нов. Деньги на поддержание его работоспособности берутся из транзитных средств, и, если они иссякнут, европейцы вряд ли помогут.

Фролов добавил, что Европа рискует потерять часть газовых поставок, поскольку все 15 млрд кубов в год, которые идут через Украину, не удастся обеспечить за счет «Турецкого потока».

До этого в Еврокомиссии (ЕК) пообещали найти альтернативное решение для стран, которые продолжают покупать российский газ через Украину.

15 февраля еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявляла, что Европейский союз (ЕС) не заинтересован в продлении транзита через Украину.

Ранее в Минэнерго заявили о важности инициативы от Европы по продлению транзита газа.