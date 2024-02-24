Конгрессмен США рассказал, в чьих руках осела многомиллиардная помощь Украине

Миллиарды долларов, выделенные Соединенными Штатами Украине, попали в руки тех, кто занимается отмыванием денег по всему миру. С таким заявлением выступил конгрессмен Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида), сообщает ТАСС.

«Мы вышибли Кевина Маккарти (бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США .— Прим. ред.), одобрившего предоставление Украине $115 млрд, которые, как мы теперь видим, крутятся в столицах отмывания денег по всему миру», — отметил Гетц, добавив, что последний предложенный пакет помощи Украине был заблокирован конгрессом.

Он предложил выделять финансовую помощь другим государствам только после урезания расходов федерального бюджета.

По словам Гетца, европейские союзники США, среди которых очень богатые страны, не расходуют достаточно денег на собственную оборону, поскольку они обманом заставляют США оплачивать ее.

«Америка — это не мировая полиция, и мы не должны быть кубышкой для всего мира. Это нежизнеспособно», — резюмировал Конгрессмен.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что деньги, выделяемые США Украине, во многом расходуются на поддержку американского военно-промышленного комплекса.

Ранее Европарламент одобрил многолетнюю финпомощь Киеву.