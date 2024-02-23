«Газпром экспорт» решил судиться с «дочкой» германской Uniper

«Газпром экспорт» подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к трейдерам из Германии Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

Иск датирован 21 февраля. Других подробностей заявления в картотеке нет.

До этого предприятие подавало иски к нескольким иностранным компаниям, среди которых чешская NET4GAS, нидерландская Gasunie Transport Service и другие. «Газпром экспорт» хотел запретить им продолжение арбитражных разбирательств в зарубежных судебных инстанциях.

Осенью 2022 года Uniper подал в суд на «Газпром экспорт», чтобы получить компенсацию за убытки от недопоставки газа с территории России. Согласно оценкам немецкой компании, на замену газа из России придется потратить более €11,6 млрд. «Газпром экспорт» не признал нарушение контрактов.

Ранее российский суд назначил штраф в $1,5 млрд польской Europol GAZ.