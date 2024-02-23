В Молдавии оценили ущерб от отказа закупать газ у «Газпрома»

Отказ от закупок газа у «Газпрома» принес Молдавии ущерб в более $1 млрд. Такую оценку дал экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Его слова приводит агентство «Прайм».

«Если включить убытки и экономических агентов, и исходить из того, что осенью 2021 года можно было договориться с русскими о другой цене, то вы увидите, что ущерб может быть оценен в более миллиарда долларов. Я сейчас не шучу, могу сделать расчеты», — заявил Додон.

По словам политика, разрыв отношений с «Газпромом» ударил по экономике Молдавии: в стране подскочили цены на энергоресурсы. Так, стоимость газа в 2022 году выросла почти в семь раз, электроэнергия подорожала почти в четыре раза. Инфляция в 2022-м достигла рекордных 30,2% годовых. По итогам прошлого года показатель составил 13,4%.

В начале февраля глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов допустил возобновление поставок российского газа.

Ранее набсовет «Молдовагаза» не согласовал результат аудита долга за газ перед «Газпромом».