Аналитики оценили запасы нового месторождения газа в Зимбабве

Газовое месторождение Мукуйю в Зимбабве оценили как второе по величине в Африке южнее Сахары. Его запасы составляют порядка 36,4 млрд куб. м. Об этом пишет газета The Herald со ссылкой на главу австралийской компании — владельца лицензии Invictus Energy Скотта Макмиллана.

Сейчас активная разведка ведется на территории трех блоков — Мукуйю-1, Мукуйю-2 и Кабора-Басса. По словами гендиректора Invictus Energy, весь северный район Зимбабве потенциально богат углеводородами.

На прошлой неделе стало известно, что в мире может появиться еще одна нефтедобывающая страна. Сомали в 2024 году рассчитывает добыть первую в своей истории нефть на собственной территории. Геосейсмические исследования предполагают, что запасы нефти и природного газа африканской страны составляют порядка 30 млрд баррелей.

До этого сообщалось, что страны ОПЕК+ готовы к новым мерам на нефтяном рынке.

Ранее Ангола отчиталась о первых результатах по добыче нефти после выхода из ОПЕК.