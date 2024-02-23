Стало известно, что страны G7 не будут вводить санкции против России на этой неделе

Лидеры стран G7, вероятнее всего, не будут на этой неделе вводить новые санкции в отношении России, а призовут ужесточить уже существующие. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на свой дипломатический источник.

«Лидеры, как ожидается, не одобрят новые санкции против России, но они призовут существенно ужесточить сегодняшнюю систему во избежание обхода санкций со стороны третьих государств», — отмечается в публикации.

Уточняется, что лидеры «семерки» также не станут объявлять о каких-либо серьезных мерах по использованию замороженных на Западе активов РФ для поддержки Украины. По данным газеты, страны Европейского союза все еще не до конца поддерживают эту идею. Один из дипломатов блока заявлял, что вопрос об использовании активов сложен, а его рассмотрение находится на «предварительной стадии».

До этого сообщалось, что в новый санкционный список, который власти Соединенных Штатов обнародуют 23 февраля, войдут более 500 позиций.

Ранее стало известно, сколько санкций ввели против России с 2022 года.