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В США арестован бывший совладелец «Открытия»

Reuters: бывший совладелец «Открытия» Вадим Вольфсон арестован в США

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Global Look Press

Бывший совладелец «Открытия» Вадим Вольфсон, ранее носивший фамилию Беляев, арестован в Соединенных Штатах. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на межведомственную группу KleptoCapture.

По данным агентства, министерство юстиции Соединенных Штатов подозревает, что переехавший в США Вольфсон предоставлял услуги по обходу антироссийских санкций для российских граждан.

Вместе с Вольфсоном был арестован еще один человек, его имя не называют. Межведомственная группа KleptoCapture была создана в марте 2022 года. Сообщается, что Вольфсон и второй человек были арестованы на основании отчета этой группы.

До этого департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы объявил о совместной операции правоохранительных органов трех стран Прибалтики, в результате которой были арестованы лица, предположительно, работавшие по указанию российских спецслужб.

Ранее литовская генпрокуратура прекратила расследование по делу о тюрьме ЦРУ США, которая, возможно, тайно действовала в республике.

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