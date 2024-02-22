Германия не смогла преодолеть промышленный спад

После шести месяцев восстановления Германия снова столкнулась с резким сокращением промышленного производства, отметили аналитики S&P Global.

Индекс деловой активности ФРГ в феврале рухнул до 42,3 пункта. В январе индикатор находился на 11-месячном максимуме в 45,5 пункта. Показатель ниже 50 пунктов свидетельствует об ухудшении экономической ситуации в стране.

Темпы промышленного производства в Германии падают на фоне слабого спроса на товары, пояснили аналитики.

Экономика Германии застопорилась из-за кризисов. В 2023-м ВВП страны сократился на 0,3%. Годом ранее показатель демонстрировал рост на 1,9%.

В начале февраля оппозиция ФРГ предложила ограничить социальные выплаты для вывода страны из кризиса.

До этого руководитель аппарата канцлера Германии Олафа Шольца Вольфганг Шмидт заявил, что рецессии в стране нет.

Ранее аналитики подсчитали, что Германия может лишиться статуса третьей экономики мира к 2026 году.