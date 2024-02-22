Стало известно, кто из россиян запрашивает самые крупные микрозаймы

Самые большие суммы микрозаймов запрашивают россияне в возрасте от 45 до 54 лет — 12,3 тыс. рублей в среднем. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе микрофинансовой компании «Займер».

Чуть ниже запросы у старшего поколения — заемщики в возрасте от 55 до 64 лет в качестве желаемой суммы указывают 12,1 тыс. рублей в среднем. На третьем месте оказались граждане пенсионного возраста (65 лет и старше) с суммой в 12 тыс. рублей. Людям среднего возраста (35-44 года) обычно необходимо 11,8 тыс. рублей. Наиболее скромна в своих запросах молодежь — россиянам в возрасте от 25 до 34 лет хватает в среднем 10,9 тыс. рублей, а самой юной группе (18-24 лет) достаточно суммы в 9,3 тыс. рублей.

В разрезе профессий самые высокие запросы по суммам микрозаймов оказались у финансистов (12,8 тыс. рублей в среднем), медиков (12,7 тыс. рублей), а также госслужащих (12,2 тыс. рублей). Кроме того, в топ-5 по запрашиваемым суммам вошли работники сферы туризма (12,1 тыс. рублей в среднем) и строительства (11,7 тыс. рублей). Наименее требовательными оказались студенты (9,7 тыс. рублей), работники силовых структур (10,6 тыс. рублей) и ИТ-специалисты (10,7 тыс. рублей в среднем).

«Работники финансового рынка лучше всех знают особенности грамотного использования различных инструментов кредитования, в том числе и микрозаймов, а у микрофинансовых компаний мягче кредитная политика, чем у банков», — сказали аналитики «Займера».

Как сообщала «Газета.Ru», во всех российских городах-миллионниках в 2023 году снизился уровень невозвратов по микрозаймам.

Ранее ЦБ рассказал о процедуре подачи самозапрета на кредиты и микрозаймы.