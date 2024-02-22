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В Сбере появился вклад для клиентов с детьми

Россияне смогут дистанционно открыть вклад на ребенка

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Depositphotos

Сбер предложил своим клиентам вклад, который родитель может открыть на своего ребенка до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как уточнили в Сбере вклад СберKids+ можно оформить дистанционно — в мобильном приложении банка. При этом отмечается, что вкладчиком является именно ребенок, а родитель — его представителем. Таким образом держателем вклада, которому принадлежат средства, является ребенок.

«Мы рады представить уникальный вклад СберKids+ для россиян с детьми. Впервые в России такой вклад можно открыть полностью онлайн. Раньше это можно было сделать только в офисе банка: требовалось собрать пакет документов на ребенка и написать заявление», — отметил директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

По его словам, на данный момент оформление этого вклада в приложении банка занимает не более пары минут. Он уточнил, что пополнение депозита доступно на любую сумму в любое время.

Широков объяснил, что СберKids+ позволит родителям собрать начальный капитал к совершеннолетию детей. При этом, по его мнению, это поможет ребенку больше узнать, как формировать сбережения, а также научить умело управлять собственными средствами.

«По нашим данным, более 20% достигших совершеннолетия вкладчиков Сбера, на чье имя родители открыли депозиты, оставили деньги на вкладах, продолжили копить и получать процентный доход», — добавил директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка.

В Сбере уточнили, что сейчас вклад доступен клиентам, ранее открывавшим в банке детский продукт, например, детскую карту или вклад на ребенка в отделении банка.

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