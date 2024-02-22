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Brussels Airlines возобновляет полеты в Израиль

Brussels Airlines возобновит полеты в Израиль с 24 марта

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Depositphotos

Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines возобновит полеты в Израиль с 24 марта. Об этом сообщает агентство Reuters.

Национальная компания приняла такое решение после тщательного рассмотрения данного вопроса со всеми соответствующими ведомствами, говорится в заявлении.

Агентство отмечает, что Brussels Airlines будет еженедельно выполнять три рейса по маршруту Брюссель — Тель-Авив.

Ранее о возобновлении в марте полетов в Израиль объявила американская компания United Airlines.

26 января сообщалось, что крупнейшая израильская авиакомпания El Al приостанавливает полеты в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) до конца марта текущего года. В декабре ЮАР подала иск против Израиля в Международный суд ООН в Гааге, обвинив его в геноциде, а позже в апартеиде из-за военной операции Израиля в секторе Газа.

Ранее в России призвали признать и решить проблему «увядания» импортных самолетов.

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