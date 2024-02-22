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Курс доллара превысил 93 рубля

Мосбиржа: курс доллара превысил 93 рубля впервые с 9 февраля

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Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Курс доллара в ходе торгов превысил 93 рубля впервые с 9 февраля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 12:42 мск, доллар рос на 0,53% — до 93,04 рубля. К 12:45 мск курс американской валюты незначительно замедлил рост и находился на уровне 93,03 рубля (+0,52%).

Курс евро при этом поднимался до 100,66 рубля, прибавляя 0,67%. Курс юаня рос на 0,11%, до 12,807 рубля.

До этого инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин высказал мнение, что россиянам не стоит покупать доллары и евро весной с целью выиграть на изменении их курсов. По его словам, март может оказаться для рубля чуть более благоприятным, чем январь и февраль.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявлял, что в марте курс евро будет колебаться в диапазоне 96-100 рублей. По его словам, основными валютами в России сейчас являются в большей степени китайский юань, и в меньшей степени – американский доллар, поэтому курс евро к рублю во многом определяется через пару юань-рубль (или доллар-рубль).

Ранее инвестстратег спрогнозировал курс доллара на следующую неделю.

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