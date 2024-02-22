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Глава Mondelez заявил об отсутствии планов уйти из РФ

Глава Mondelez заявил об отсутствии интереса инвесторов покинуть РФ

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Shutterstock

Инвесторов компании Mondelez (производитель Oreo и Milka. — прим. «Газеты.Ru») морально не заботит вопрос о продолжении бизнеса в России. Об этом рассказал в интервью Financial Times главный исполнительный директор компании Mondelez Дирк ван де Пут.

По его словам, акционеры Mondelez не оказывали давления на производителя шоколада с требованием покинуть Россию после начала СВО на Украине.

Российский бизнес Mondelez принес 2,8% глобальной выручки компании в 2022 году по сравнению с 4% годом ранее.

«Абсолютно не было никакого давления со стороны акционеров», — заявил ван де Пут.

Среди крупнейших акционеров Mondelez — Vanguard, BlackRock и Capital Group. Все три компании отказались комментировать слова главы Mondelez.

По законодательству США управляющие активами должны отдавать приоритет финансовым результатам для инвесторов, а не моральным соображениям. Выручка Mondelez в России значительно ниже порога в 5%, считающегося существенным для инвесторов.

Как и другие компании, продолжающие работать в РФ, например Nestle и Unilever, Mondelez подвергается критике потребителей, в том числе и украинских.

Mondelez работает в России на трех заводах и нанимает 2,7 тыс. сотрудников, а также косвенно 10 тыс. фермеров. Российский бизнес компании теперь работает как самостоятельное подразделение, рассказал Пут.

Накануне стало известно, что Danone выбрал потенциального покупателя своего российского бизнеса.

Ранее датские компании заявили о планах остаться в России.

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