Японский индекс Nikkei впервые за 30 лет достиг исторического максимума

Японский фондовый индекс Nikkei 225 в четверг обновил исторический максимум, впервые с 1989 года превысив отметку в 39 тыс. пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов Токийской фондовой биржи.

По итогам торгов 22 февраля индекс Nikkei 225 поднялся на 2,19% и закрылся на отметке 39 098,68 пункта.

Предыдущий рекорд был зафиксирован более 30 лет назад, в декабре 1989 года, на уровне 38 957,44 пункта. Тогда он был установлен на фоне экономического пузыря 80-х годов в Японии.

В этом году японский индекс уже вырос более чем на 16%. Рост продолжился на фоне ралли акций технологических компаний после публикации финансовых результатов американской NVIDIA. Как отмечает агентство Reuters, выручка NVIDIA в последнем квартале увеличилась на 265%, до $22,1 млрд, а чистая прибыль составила $12,29 млрд.

«Рост прибыли NVIDIA стал просто идеальным катализатором для того, чтобы японские акции достигли рекордных высот», — рассказал изданию аналитик Saxo Capital Markets Чару Чанана.

Кроме того, на динамике Nikkei 225 сказывается ослабление иены, что позитивно для экспортеров, а также рост корпоративных доходов на фоне улучшения корпоративного управления в компаниях, отмечает агентство.

Некоторые аналитики улучшили прогнозы по индексу. В Citigroup сообщили, что ожидают роста Nikkei 225 до 45 тыс. пунктов к 2024 году.

В начале февраля американский индекс S&P 500 впервые в истории закрылся выше 5000 пунктов.

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