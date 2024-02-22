Экономист объяснил, как газовый хаб в Иране поможет России выйти на новые рынки

Газовый хаб в Иране даст России возможность выйти на рынки Южной Азии, считает директор центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Александр Амирагян. Таким мнением он поделился в интервью РИА Новости.

«Однако на этом пути много нерешенных вопросов и рисков», — подчеркнул экономист.

Тегеран заинтересован в развитии газовой инфраструктуры и расширении возможностей выхода на мировой рынок, подчеркнул Амирагян. Сейчас Иран занимает второе место в мире по запасам газа, уступая лишь России.

Среди стран, которые также могут заинтересоваться проектом иранского газового хаба, эксперт назвал Туркменистан. Между тем Катар, по мнению экономиста, особого интереса к хабу не проявит — страна и так является одним из лидеров на рынке СПГ и успешно монетизирует запасы газа, отметил Амирагян.

Летом издание Al-Watan Syria писало, что Россия и Иран могут создать собственную «газовую ОПЕК» из-за противостояния с Западом.

Ранее «Газпром» и турецкая сторона договорились о подготовке дорожной карты по турецкому газовому хабу.