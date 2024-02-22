Инвестстратег рассказал, покупать ли валюту в марте

Россиянам не стоит покупать доллары и евро весной с целью выиграть на изменении их курсов. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Неизбежны комиссионные издержки, а главное — всегда есть риск не угадать с движением курса. Другое дело, если у человека нет сбережений в валюте, и перед ним стоит задача диверсификации. Для данной цели покупка долларов по достижении зоны 90-91 рубль может быть вполне разумной. Если человек зарабатывает и тратит в основном в рублях, то в валюте и валютных активах оптимально держать 30-40% сбережений», — отметил Бахтин.

По его словам, март действительно может оказаться для рубля чуть более благоприятным, чем январь и февраль. В начале весны может наблюдаться пиковый эффект для российской валюты от высоких ставок, а также сохранится действие указа о временном контроле репатриации и продажи экспортной выручки, продолжатся валютные интервенции ЦБ, перечислил факторы в поддержку курса рубля инвестстратег.

По его прогнозам, доллар может сместиться в район 91 рубля, евро – к 97 рублям.

«С другой стороны, трудно рассчитывать на более существенное укрепление рубля. Увидеть доллар ниже 90 рублей может помешать эффект от спада экспортных доходов, среди причин которого – влияние санкций, добровольные сокращение РФ нефтедобычи в рамках ОПЕК+, а также ограничения на экспорт нефтепродуктов», — добавил Бахтин.

Так, только за январь 2024 экспорт бензина из России снизился в годовом выражении на 37%. Кроме того, не наблюдалось заметного роста цен на нефть с начала года – в январе средняя стоимость барреля Brent составляла $79,1, в феврале это пока $81,1.

При этом Бахтин не считает, что после выборов президента России в марте ситуация для курса рубля как-то кардинально изменится. Финансовые власти не заинтересованы ни в укреплении, ни в ослаблении рубля, они заинтересованы прежде всего в стабилизации курса валюты, заключил инвестстратег.

По данным Мосбиржи на 11:05 мск, доллар стоит 92,5 рубля (как и на закрытии торгов среды), а евро — 100,4 рублей (плюс 90 копеек).

Ранее инвестстратег спрогнозировал курс доллара на следующую неделю.