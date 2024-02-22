Polymetal планирует остаться на Мосбирже

Polymetal планирует продолжать торговаться на Мосбирже, несмотря на снижение уровня листинга акций компании до третьего, следует из пресс-релиза Polymetal.

«Компания подтверждает, что не намерена инициировать делистинг с Московской биржи», — говорится в сообщении.

В Polymetal также подчеркнули, что перевод в третий уровень листинга не повлияет на обмен акций, затронутых санкциями Евросоюза в отношении Национального расчетного депозитария (НРД). О процедуре было объявлено 23 ноября 2023 года.

В понедельник, 19 февраля, стало известно о готовящейся продаже российского бизнеса Polymetal компании «Мангазея Плюс». Активы оценили в $3,69 млрд, включая $2,21 чистого долга. Сделку рассчитывают закрыть до конца марта 2024 года.

До этого группа ИСТ продала акции Polymetal компании из Омана.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал нарастить количество акций российских компаний на фондовом рынке.