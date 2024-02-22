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«Яндекс» возглавил рейтинг самых дорогих компаний Рунета

«Яндекс» стал самой дорогой компанией Рунета по версии Forbes

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Максим Блинов/РИА Новости

«Яндекс» возглавил рейтинг 30 самых дорогих российских интернет-компаний по версии американского журнала Forbes. Его стоимостью оценили $12,5, передает РИА Новости.

В топ-10 также вошли Wildberries ($7,2 млрд), Оzon ($7 млрд), Avito ($3,4 млрд), 1С ($2,8 млрд), «Лаборатория Касперского» ($2,1 млрд), HeadHunter ($1,9 млрд), VK ($1,8 млрд), Positive Technologies ($1,6 млрд) и «СКБ Контур» ($1,4 млрд).

Маркетплейсы являются ведущими в этом секторе, составляя около 46% стоимости 30 крупнейших интернет-компаний РФ. В 2023 году их выручка в среднем выросла на 64%, а стоимость — на 20%. Рост стоимости также показали онлайн-кинотеатры.

В ноябре 2023 года стало известно, что совокупное состояние 10 самых богатых людей в мире, по версии американского журнала Forbes, по итогам октября составило $1,32 трлн, за месяц оно сократилось почти на $50 млрд.

Ранее стало известно, что крупнейшие российские маркетплейсы создадут Ассоциацию цифровых платформ.

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