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Японский производитель стекла AGC объявил о продаже двух своих заводов в России

Японский производитель стекла AGC продал два завода в РФ холдингу «Адамант»

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Shutterstock

Крупнейший в мире производитель стекла, японская компания AGC, продала два своих завода в России — Борский стекольный завод (БСЗ) и Клинский стекольный завод (КСЗ) — многопрофильному холдингу «Адамант». Об этом рассказал директор предприятий Сергей Князев в интервью газете «Коммерсантъ».

Согласно его информации, сделку совершили 19 февраля, ее стоимость было решено не раскрывать.

Князев пояснил, что на протяжении двух лет оба завода находились в стагнации, так как наложенные санкции не позволяли японской компании развивать производства. Новый инвестор представил многолетний план развития заводов, чем заслужил положительное оценку от корпорации.

По данным издания, БСЗ размещен в городе Бор Нижегородской области и функционирует порядка 90 лет. КСЗ был построен японской AGC с нуля в 2004 году и специализируется на производстве термополированного стекла.

В декабре крупнейший производитель автомобильной резины в Японии и один из самых узнаваемых и авторитетных шинных брендов во всем мире Bridgestone объявил о продаже российских активов холдингу S8 Capital.

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