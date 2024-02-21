Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В МИДе пообещали ответить Канаде на конфискацию российских активов

Посол РФ заявил, что Россия ответит Канаде на конфискацию активов

close
100%
Global Look Press

Россия в ответ на конфискацию активов со стороны Канады примет меры с учетом суверенных интересов. Об этом ТАСС заявил посол России в Канаде Олег Степанов.

«Ответ будет по меньшей мере пропорционален угрозе и обязательно болезненным для тех, кто покушается на нас. На карандаше каждое незаконное деяние режима Трюдо против России, наших граждан, соотечественников и юридических лиц. Припасены различные специальные варианты, исходя из ситуации, для того, чтобы защитить российские интересы», — заявил Степанов.

При этом российский дипломат отметил, что не собирается подсказывать правительству Джастина Трюдо, какие именно ответные меры собирается предпринимать Москва — Степанов также сослался на то, что Трюдо «и сам не вполне владеет картиной».

Дипломат предупредил канадские власти о том, что они впервые в истории создали прецедент незаконного отъема иностранных частных активов с правом их передачи другим странам — это может сыграть злую шутку с доверием к Канаде со стороны других стран.

До этого посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что Оттаве придется ответить за чествование эсэсовца.

Ранее Россия передала Канаде запрос на выдачу украинского ветерана СС Ярослава Гуньки.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами