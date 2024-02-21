В МИДе пообещали ответить Канаде на конфискацию российских активов

Россия в ответ на конфискацию активов со стороны Канады примет меры с учетом суверенных интересов. Об этом ТАСС заявил посол России в Канаде Олег Степанов.

«Ответ будет по меньшей мере пропорционален угрозе и обязательно болезненным для тех, кто покушается на нас. На карандаше каждое незаконное деяние режима Трюдо против России, наших граждан, соотечественников и юридических лиц. Припасены различные специальные варианты, исходя из ситуации, для того, чтобы защитить российские интересы», — заявил Степанов.

При этом российский дипломат отметил, что не собирается подсказывать правительству Джастина Трюдо, какие именно ответные меры собирается предпринимать Москва — Степанов также сослался на то, что Трюдо «и сам не вполне владеет картиной».

Дипломат предупредил канадские власти о том, что они впервые в истории создали прецедент незаконного отъема иностранных частных активов с правом их передачи другим странам — это может сыграть злую шутку с доверием к Канаде со стороны других стран.

До этого посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что Оттаве придется ответить за чествование эсэсовца.

Ранее Россия передала Канаде запрос на выдачу украинского ветерана СС Ярослава Гуньки.