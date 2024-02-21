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С основателя «Яндекса» могут снять санкции Евросоюза

STT: с основателя «Яндекса» Воложа могут снять санкции Евросоюза

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

С основателя и бывшего генерального директора компании «Яндекс» Аркадия Воложа могут снять санкции Европейского союза. Об этом сообщило финское информационное агентство STT, ссылаясь на источники.

В декабре прошлого года агентство Bloomberg со ссылкой на адвокатов 60-летнего Воложа написало, что бизнесмен пытается добиться снятия санкций с себя через суд.

«Аркадий Волож не должен был подвергаться санкциям после начала конфликта на Украине, поскольку он никогда не был близок к российскому президенту и осуждал действия России», — приводит агентство тезис юристов Воложа, выступавших на заседании Европейского суда общей юрисдикции.

Другой аргумент в пользу снятия санкций — Волож не является крупным акционером «Яндекса» и передал свою долю 8,6% независимому управляющему. Кроме того, утверждают адвокаты, бизнесмен не имеет права собственности и контроля над компанией.

Суд доводы защитников Воложа счел неубедительными и отметил, что предприниматель якобы по-прежнему принимает активное участие в российской экономике.

До этого Волож выражал несогласие с решением России провести специальную военную операцию. Он покинул пост гендиректора «Яндекса» и руководящие должности в международных дочерних структурах группы в июне 2022 года после включения в санкционный список Евросоюза. В конце декабря того же года Волож попрощался с коллегами.

Ранее попавший под санкции миллиардер Петр Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.

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