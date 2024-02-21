Аналитик сообщил, что будет в случае отмены налога на долгосрочные вклады в РФ

Спрос россиян на долгосрочные вклады в случае отмены налога на них будет расти в среднем на 2-3% ежегодно. Такой прогноз «Газете.Ru» дал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, комментируя соответствующую инициативу российских властей.

«Спрос на длинные вклады увеличится, если власти дадут преференции по таким видам вложений. Самым популярным пока останется вклад сроком обращения до шести месяцев со ставкой 14,5% годовых. Максимальный срок рублевого депозита, который сейчас предлагают российские банки — три года. Где-то есть и более «длинные» вклады, но они не так распространены», — отметил Антонов.

По его словам, риск длинного депозита — в более низкой процентной ставке и, вероятно, отсутствии возможности ее пересмотреть без потери процентного дохода. В текущих условиях, когда ставки меняются довольно динамично, такие предложения не выглядят интересными, добавил аналитик. В целом же, «длинные» вклады полностью отвечают глобальной цели правительства зафиксировать свободные деньги на руках россиян в продуктах и услугах, подытожил Антонов.

Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект, который освободит от налогов вклады физлиц, которые граждане делают на три года и более, сообщил 20 февраля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на «Российском форуме финансового рынка», который организовало рейтинговое агентство АКРА.

Ранее экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода сказал «Газете.Ru», что С большой долей вероятности закон об отмене налога на длинные вклады будет принят до конца 2024 года.