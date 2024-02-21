Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Аналитик сообщил, что будет в случае отмены налога на долгосрочные вклады в РФ

BitRiver: спрос на вклады от 3 лет в РФ вырастет на 3% за год при отмене налога

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Спрос россиян на долгосрочные вклады в случае отмены налога на них будет расти в среднем на 2-3% ежегодно. Такой прогноз «Газете.Ru» дал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, комментируя соответствующую инициативу российских властей.

«Спрос на длинные вклады увеличится, если власти дадут преференции по таким видам вложений. Самым популярным пока останется вклад сроком обращения до шести месяцев со ставкой 14,5% годовых. Максимальный срок рублевого депозита, который сейчас предлагают российские банки — три года. Где-то есть и более «длинные» вклады, но они не так распространены», — отметил Антонов.

По его словам, риск длинного депозита — в более низкой процентной ставке и, вероятно, отсутствии возможности ее пересмотреть без потери процентного дохода. В текущих условиях, когда ставки меняются довольно динамично, такие предложения не выглядят интересными, добавил аналитик. В целом же, «длинные» вклады полностью отвечают глобальной цели правительства зафиксировать свободные деньги на руках россиян в продуктах и услугах, подытожил Антонов.

Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект, который освободит от налогов вклады физлиц, которые граждане делают на три года и более, сообщил 20 февраля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на «Российском форуме финансового рынка», который организовало рейтинговое агентство АКРА.

Ранее экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода сказал «Газете.Ru», что С большой долей вероятности закон об отмене налога на длинные вклады будет принят до конца 2024 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами