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Экономист дал совет владельцам киви-кошельков

Экономист Перепелица посоветовал владельцам киви-кошельков обратиться в АСВ

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Илья Питалев/РИА Новости

Владельцам киви-кошельков лучше обратиться в Агентство по страхованию вкладов, есть шанс таким образом вернуть часть денег. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал Кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица.

«Необходимо по рекомендации Банка России обращаться в АСВ. Деньги скорее всего не вернут, но стоит попытаться встать в очередь кредиторов и потом по факту удовлетворения их требований возможно будет возместить часть средств», — отметил экономист.

Он добавил, что вывести деньги с киви-кошельков у их владельцев не получится.

Начальник аналитического управления «Банка корпоративного финансирования» Максим Осадчий добавил, что на 1 января этого года сумма остатков в кошельках составила около 4,9 млрд рублей, в среднем 355 рублей на кошелек. Всего было 13,8 млн активных кошельков.

21 февраля Центробанк РФ отозвал лицензию у КИВИ банка. После этого стало невозможным пополнение киви-кошельков и вывод средств с них.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Россияне использовали киви-кошельки для оплаты зарубежных услуг и сервисов — в том числе, подписок Apple.

Ранее оплата связи в приложении Райффайзенбанка стала недоступна из-за КИВИ банка.

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