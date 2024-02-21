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Владельцы QIWI-кошельков могут обратиться в АСВ для получения выплат

Владельцы кошельков КИВИ банка могут обратиться в АСВ с заявлениями на выплаты

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Илья Питалев/РИА Новости

Владельцы электронных кошельков КИВИ банка могут обратиться в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с заявлением на выплаты. Выплаты по одобренным требованиям будут осуществляться в ходе ликвидационных процедур, сообщает ТАСС
со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

В АСВ отметили, что по закону средства на кошельках КИВИ банка не подлежат страхованию.

«При этом владельцы электронных кошельков вправе подать заявление в государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» с приложением документов, которые подтверждают наличие денежных средств в КИВИ банке», — сообщили в АСВ.

В госкорпорации заявили, что в течение 30 рабочих дней заявителю будет направлено уведомление о результатах рассмотрения. Выплаты по одобренным требованиям будут осуществляться в ходе ликвидационных процедур.

До этого председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина заявила, что на обычных добросовестных предпринимателях блокировка электронных QIWI-кошельков никак не отразится, так как в основном их использовали для различных «серых схем».

Незадолго до этого Qiwi после отзыва лицензии у КИВИ банка запретила вывод средств с кошельков в своей системе.

Ранее офисы КИВИ банка в Москве, Петербурге и Казани закрыли.

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