Крупнейшая экономика Африки столкнулась с серьезным кризисом

Нигерия переживает один из самых масштабных кризисов в своей истории. Инфляция в крупнейшей экономике Африки по итогам января достигла 29,9%, свидетельствуют данные Национального бюро статистики. Это самый высокий показатель с 1996 года.

Самый резкий рост цен зафиксирован в секторе продовольственных товаров. Их стоимость с начала года увеличилась в среднем на 35,41%. Больше всего подорожали хлеб и зерновые продукты, картофель, рыба, мясо, фрукты, кофе, чай и какао.

Курс национальной валюты к доллару с начала 2024 года упал с 900 до 1600 нигерийских найр.

Среди других проблем Нигерии — рекордный уровень госдолга (38% ВВП по данным за 2022 год), сокращение нефтедобычи, перебои с электроэнергией и высокий уровень безработицы.

До этого сообщалось о массовом исходе международного бизнеса из Нигерии на фоне валютного кризиса в стране.

Ранее стало известно, сколько миллиардов потерял богатейший человек Африки за год.