Инвестстратег спрогнозировал курс доллара до конца этой недели

До конца недели курс доллара составит 92 рубля и чуть выше. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«В целом, можно констатировать, что геополитический контекст, вызывавший просадку в акциях, намного менее актуален для рубля. Нацвалюту от импульса ослабления защищают меры валютного контроля. Для рубля сейчас более насущны товарно-денежные потоки, а они не обещают серьезных изменений на горизонте ближайших недель. Средняя стоимость барреля Brent в феврале пока лишь на $2 выше январской и на $3,7 – декабрьской», — отметил Бахтин.

При этом в начале 2024 года заметно сократился экспорт из России бензина (-37% в годовом выражении за январь), что, вероятно, тоже повлияло на приток инвалюты в страну, добавил инвестстратег.

По его мнению, локально курс рубля может получить поддержку от налогового периода в России, однако наибольший эффект может наблюдаться уже на старте следующей недели – сегодня и завтра рост предложения валюты от экспортеров может нивелироваться увеличением спроса на инвалюту со стороны инвесторов, желающих подстраховаться от реализации возможных рисков в выходные.

По данным Мосбиржи на 14:36 мск, доллар стоит 92,5 рублей. Американская валюта подорожала на 20 копеек по сравнению с уровнем закрытия торгов вторника.

Ранее инвестстратег спрогнозировал курс доллара на следующую неделю.