В России начала работу новая крипто-фиатная биржа ABCeX с возможностью торговли парами USDT-RUB. Биржа заключила соглашение о листинге крипторубля, основанного на технологии блокчейна Ethereum и Tron, являющегося токеном стандарта ERC-20 и TRC-20, привязанный к курсу национальной валюты.

Платформа ABCeX.io в настоящее время находится на стадии бета-версии, как и контракт крипторубля. После завершения тестирования пользователи получат возможность участвовать в аирдропе. Токенизированный крипторубль является самостоятельным инструментом для расчетов, не связанный с разрабатываемой центробанком CBDC. Эмиссия токена будет осуществляться через децентрализованный смарт-контракт с избыточным обеспечением по модели DAI.

ABCeX стала первой биржей в России, которая заключила соглашение о листинге крипторубля. Платформа, работающая по полному циклу и имеющая, в том числе, фиатную кассу, где можно обменять крипторубль на бумажные деньги в соотношении 1 к 1 и криптовалютную ликвидность.

Как отметил CEO Indefibank Сергей Менделеев, чья компания разработала крипторубль, ABCeX может превратить крипторубль в Tether и обратно, причем по выгодному в Москве курсу, так как там нет комиссий.

«Наша биржевая площадка имеет выгодный обменный курс по USDT-рубль и наоборот, быструю верификацию, и понятный, удобный интерфейс, – говорит представитель ABCeX, – Что немаловажно, биржа гарантирует пользователям нашей платформы безопасность и конфиденциальность».

«Попробовал провести тестовую сделку на ABCeX, все прошло окей, можно купить тезер по очень выгодному курсу. Пробовал пообщаться с техподдержкой, ответили быстро». «Для бетатеста все отлично работает, курсы лучше, чем во многих обменниках», — отмечает там же Maks.